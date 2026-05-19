In Steinenbronn sind Einbrecher in eine Apotheke eingestiegen. Sie erbeuteten Bargeld und möglicherweise Betäubungsmittel.

Eddie Langner 19.05.2026 - 12:35 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Apotheke in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn (Kreis Böblingen) eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter die Eingangstür auf, öffneten im Inneren gewaltsam einen Tresor und stahlen daraus Bargeld. Möglicherweise erbeuteten sie auch Betäubungsmittel. Aus einer weiteren Geldkassette nahmen die Einbrecher ebenfalls Bargeld mit. Der genaue Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 6000 Euro.