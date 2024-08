Auf rund 100 000 Euro schätzt die Polizei den Wert eines Autos, das in der Nacht zum Mittwoch auf dem Haigst gestohlen wurde. Der weiße Porsche Carrera 911 mit dem Kennzeichen S-US 295 war dort in einer Tiefgarage geparkt.

Die Tatpersonen drangen laut der Polizei zwischen 23 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch in die Tiefgarage ein. Wie sie es schafften, in die Tiefgarage zu kommen, ist unklar – und auch, wie sie den Wagen abtransportierten. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die etwas wahrgenommen haben oder den Wagen gesehen haben, sich unter Telefon 07 11/89 90 57 78 zu melden.