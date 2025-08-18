Unbekannte sind in Stuttgart in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Beute gemacht. In einem weiteren Fall blieben die Täter ohne Erfolg.

Marie Part 18.08.2025 - 16:10 Uhr

Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Freitag in ein Einfamilienhaus in Stuttgart-Vaihingen eingebrochen. Laut Angaben der Polizei hebelten die Täter zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, die Terrassentür an der Straße Am Feldrand auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Wertsachen im Wert von mehreren Hundert Euro.