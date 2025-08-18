Unbekannte sind in Stuttgart in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Beute gemacht. In einem weiteren Fall blieben die Täter ohne Erfolg.

Volontäre: Marie Part (par)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Freitag in ein Einfamilienhaus in Stuttgart-Vaihingen eingebrochen. Laut Angaben der Polizei hebelten die Täter zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, die Terrassentür an der Straße Am Feldrand auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Wertsachen im Wert von mehreren Hundert Euro.

 

In einem weiteren Fall versuchten Unbekannte, die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Süd an der Mörikestraße aufzubrechen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 7.15 Uhr, und Samstag, 16.20 Uhr. Die Täter scheiterten jedoch und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.