Abfallentsorgung in Stuttgart Warum wird der Baubeginn für die Biogasanlage dauernd verschoben?

Während Stuttgart seit gut 15 Jahren an dem Projekt im Gewann Hummelsbrunnen-Süd im Norden der Stadt plant, geht in Leonberg die nach dem Brand 2019 neu errichtete Bioabfall-Vergärungsanlage in diesem Sommer in Betrieb.