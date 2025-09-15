Durchwühlte Büros, zerstörtes Inventar – doch gestohlen wurde nichts. Was wollten die Täter bei einem Einbruch in die Kantine des Beruflichen Schulzentrums in Waiblingen wirklich?

Frank Rodenhausen 15.09.2025 - 09:37 Uhr

Unbekannte haben am Samstagabend zwischen 20.30 und 21.40 Uhr die Berufsbildende Schule in Waiblinger Steinbeisstraße heimgesucht und einen enormen Schaden hinterlassen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, brachen die Täter gewaltsam in das Schulgebäude ein – ihr Ziel: die Kantine und angrenzende Büros.