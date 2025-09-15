Durchwühlte Büros, zerstörtes Inventar – doch gestohlen wurde nichts. Was wollten die Täter bei einem Einbruch in die Kantine des Beruflichen Schulzentrums in Waiblingen wirklich?

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Unbekannte haben am Samstagabend zwischen 20.30 und 21.40 Uhr die Berufsbildende Schule in Waiblinger Steinbeisstraße heimgesucht und einen enormen Schaden hinterlassen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, brachen die Täter gewaltsam in das Schulgebäude ein – ihr Ziel: die Kantine und angrenzende Büros.

 

Was sie suchten, bleibt unklar. Gestohlen wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts. Zurück ließen die Einbrecher jedoch ein Bild der Verwüstung: durchwühlte Schränke, aufgebrochene Türen, beschädigtes Inventar. Der Sachschaden summiert sich auf rund 10.000 Euro – eine bittere Bilanz für eine Tat ohne offensichtlichen Beutezug.

Die Polizei in Waiblingen steht vor einem Rätsel. Wer hinter dem nächtlichen Eindringen steckt, ist ebenso unklar wie das Motiv. Die Ermittler setzen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 07151/950422 zu melden.