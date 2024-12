Zwei Männer brechen am Donnerstagmorgen in ein Schnellrestaurant in Waiblingen ein. Augenscheinlich werden sie bei ihrem Vorhaben gestört und hinterlassen einen Schaden an der Tür. Die Polizei sucht Zeugen.

Chris Lederer 13.12.2024 - 10:12 Uhr

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen gegen 4.50 Uhr versucht, über den Hintereingang in ein Schnellrestaurant in der Düsseldorfer Straße in Waiblingen einzudringen. Nachdem diese Tür standhielt, brachen die Täter erfolgreich eine Seitentür auf und gelangten ins Gebäude. Offenbar wurden die Einbrecher bei ihrem Vorhaben jedoch gestört.