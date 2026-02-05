Unbekannte Täter schlagen in Waiblingen zu: In der Nacht auf Donnerstag werden Smartphones und Tablets gestohlen. Kein Einzelfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag ein Telefongeschäft in der Waiblinger Innenstadt (Rems-Murr-Kreis) ins Visier genommen. Durch das Einwerfen der Eingangstür gelangten sie laut Polizei in den Verkaufsraum eines Telekommunikationsladens in der Marktgasse und entwendeten dort eine bislang unbekannte Anzahl an Smartphones und Tablets.

 

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 2.40 Uhr. Wie hoch der entstandene Sachschaden und der Wert der Beute sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.

Ähnliche Taten hatte es zuletzt auch in der Region gegeben: Bereits vor wenigen Tagen waren Unbekannte in ein Telefongeschäft in Schorndorf eingebrochen und hatten dort mehrere Smartphones gestohlen. Ein Zusammenhang zwischen den Fällen ist bislang nicht bekannt.