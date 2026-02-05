Unbekannte Täter schlagen in Waiblingen zu: In der Nacht auf Donnerstag werden Smartphones und Tablets gestohlen. Kein Einzelfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Chris Lederer 05.02.2026 - 08:48 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag ein Telefongeschäft in der Waiblinger Innenstadt (Rems-Murr-Kreis) ins Visier genommen. Durch das Einwerfen der Eingangstür gelangten sie laut Polizei in den Verkaufsraum eines Telekommunikationsladens in der Marktgasse und entwendeten dort eine bislang unbekannte Anzahl an Smartphones und Tablets.