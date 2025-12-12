Ein Einbrecher wird in Merklingen auf frischer Tat ertappt – kann aber unerkannt fliehen. Ob er etwas geklaut hat? Die Polizei ermittelt.

Sophia Herzog 12.12.2025 - 11:03 Uhr

Die Rückkehr eines Weil der Städters in sein Zuhause hat am Donnerstagabend einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte hatte gegen 18 Uhr das Fenster des Wohnhauses in der Landhausstraße in Merklingen aufgehebelt. Während er die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchte, kam ein Bewohner des Hauses zurück und überraschte den Unbekannten.