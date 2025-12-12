Ein Einbrecher wird in Merklingen auf frischer Tat ertappt – kann aber unerkannt fliehen. Ob er etwas geklaut hat? Die Polizei ermittelt.

Die Rückkehr eines Weil der Städters in sein Zuhause hat am Donnerstagabend einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte hatte gegen 18 Uhr das Fenster des Wohnhauses in der Landhausstraße in Merklingen aufgehebelt. Während er die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchte, kam ein Bewohner des Hauses zurück und überraschte den Unbekannten.

 

Der ergriff unerkannt die Flucht. Der verursachte Schaden liegt laut Polizei bei rund 300 Euro. Ob der Einbrecher auch etwas gestohlen hat, ist bisher noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.