Bei einem doppelten Raubzug erbeuten Einbrecher Bargeld und Zigaretten.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Auf Bargeld und Zigaretten hatten es unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag in ein Sportwettbüro und in eine Tankstelle in der Siemensstraße in Weil der Stadt einbrachen. Vermutlich schlugen sie zunächst ein Fenster des Wettbüros ein und brachen dann mehrere Automaten auf. So konnten sie eine noch unbekannte Menge Bargeld erbeuten. Darüber hinaus entwendeten die Einbrecher einen Laptop.

 

Damit hatten die Räuber aber nicht genug: Anschließend zerstörten sie ein Fenster der Tankstelle und wahrscheinlich auch mehrere Oberlichter, um so in den Verkaufsraum einzudringen. Die Unbekannten stahlen Zigarettenpackungen aus der Tankstelle und Bargeld aus der Kasse. Der Wert des Diebesguts steht auch hier noch nicht fest.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf mindestens 15 000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 mit der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.