Bei einem doppelten Raubzug erbeuten Einbrecher Bargeld und Zigaretten.

Auf Bargeld und Zigaretten hatten es unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag in ein Sportwettbüro und in eine Tankstelle in der Siemensstraße in Weil der Stadt einbrachen. Vermutlich schlugen sie zunächst ein Fenster des Wettbüros ein und brachen dann mehrere Automaten auf. So konnten sie eine noch unbekannte Menge Bargeld erbeuten. Darüber hinaus entwendeten die Einbrecher einen Laptop.