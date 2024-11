Einbruch in Wohnhaus in Leonberg

Unbekannte sind am Montagnachmittag in ein Wohnhaus in Leonberg eingestiegen. Allerdings flüchten sie, nachdem ein Nachbar auf sie aufmerksam wird. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Marius Venturini 12.11.2024 - 11:41 Uhr

Unbekannte Täter haben sich am Montag zwischen 16.50 und 17.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Aalener Straße in Leonberg-Eltingen verschafft. Sie hebelten ein Küchenfenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie zunächst das Erdgeschoss. Wie die Polizei berichtet, wurden sie wohl von einem Nachbarn gestört, weshalb die mindestens zwei Täter unmittelbar die Flucht ergriffen haben sollen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sei jedoch erfolglos geblieben.