Nach dem millionenschweren Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen sollen die Opfer von Freitag an erste Wertsachen zurückbekommen, die die Einbrecher zurückgelassen haben. Kunden demonstrieren.
05.05.2026 - 14:20 Uhr
Gelsenkirchen - Opfer des spektakulären Sparkassen-Einbruchs in Gelsenkirchen Ende Dezember können von diesem Freitag an erste Gegenstände und Dokumente aus ihren aufgebrochenen Schließfächern zurückbekommen. Es gehe dabei um rund 50.000 Gegenstände, die die Einbrecher in dem verwüsteten Tresorraum zurückgelassen haben, teilte die Sparkasse mit. Darunter könnten durchaus auch werthaltige Dinge sein, sagte eine Sprecherin.