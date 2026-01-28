Einbruchserie 59 Einbrüche – saß der Kopf der organisierten Einbrecher in Stuttgart?
Ihre Beute waren Münzen, Schmuck und Bargeld. Ein Prozess am Landgericht Stuttgart zeigt, wie die Ermittler den organisierten Einbrechern auf die Schliche kamen.
Hinter jedem Fall verbirgt sich eine Familiengeschichte und Erinnerungen – und Spuren im Leben der Opfer. In Fall 24 der Einbruchserie, die gerade vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt wird, geht es um den Goldschmuck, den Oma und Mutter noch in der russischen Heimat gekauft hatten. Zehn goldene Schmuckstücke überdauerten viele Jahre nach der Übersiedlung in Stuttgart-Bad Cannstatt die Zeiten, verwahrt in einer Schatulle in der Wohnzimmerschrankwand. Am 30. November 2023 wurden sie zusammen mit 4 500 Euro Bargeld aus einer Erdgeschosswohnung gestohlen. Als die erwachsene heute 24 Jahre alte Tochter nach einer Weihnachtsfeier nach Hause kam und die Wohnungstür aufschloss, traf sie auf eine durchwühlte Wohnung. Seit dem Einbruch verlässt sie die Räumlichkeiten mit Beginn der Dämmerung nur noch, wenn jemand anderes zu Hause ist. Sie schläft seitdem schlecht. Ihre Mutter tröstet sich mit dem Gedanken, dass alle noch am Leben sind und niemandem etwas geschehen sei. Das gesparte Geld für ein neues Auto hat sie abgeschrieben.