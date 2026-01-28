Einbruchserie: 59 Einbrüche – saß der Kopf der organisierten Einbrecher in Stuttgart?

Hinter jedem Fall verbirgt sich eine Familiengeschichte und Erinnerungen – und Spuren im Leben der Opfer. In Fall 24 der Einbruchserie, die gerade vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt wird, geht es um den Goldschmuck, den Oma und Mutter noch in der russischen Heimat gekauft hatten. Zehn goldene Schmuckstücke überdauerten viele Jahre nach der Übersiedlung in Stuttgart-Bad Cannstatt die Zeiten, verwahrt in einer Schatulle in der Wohnzimmerschrankwand. Am 30. November 2023 wurden sie zusammen mit 4 500 Euro Bargeld aus einer Erdgeschosswohnung gestohlen. Als die erwachsene heute 24 Jahre alte Tochter nach einer Weihnachtsfeier nach Hause kam und die Wohnungstür aufschloss, traf sie auf eine durchwühlte Wohnung. Seit dem Einbruch verlässt sie die Räumlichkeiten mit Beginn der Dämmerung nur noch, wenn jemand anderes zu Hause ist. Sie schläft seitdem schlecht. Ihre Mutter tröstet sich mit dem Gedanken, dass alle noch am Leben sind und niemandem etwas geschehen sei. Das gesparte Geld für ein neues Auto hat sie abgeschrieben.

Gestohlen: ererbte Münzen des Vaters In einem anderen Fall war es das Erbe des Vaters. Mit Filzstift noch von ihm beschriftet, stehen auf dem Richtertisch sechs kleine transparente Plastikdöschen mit orangerotem Deckel. Sie sind leer. Ihre Beschriftung sagt, dass sich darin verschiedene Goldmünzen befunden haben, gekauft in den 1980er-Jahren, vererbt 2016 an die beiden Söhne. Einer von ihnen steht jetzt als Zeuge in einem Saal des Stuttgarter Landgerichts. Der 73-jährige Musiklehrer ist aus Nürnberg angereist und berichtet von dem Einbruch während seines Urlaubs mit Frau und Sohn im Sommer 2023. Die Diebe brachen offenbar das Küchenfenster seines Hauses auf, durchwühlten den ersten und zweiten Stock, steckten 1500 Euro Bargeld und Goldmünzen im Wert von mindestens 100.000 und höchstens 280. 000 Euro ein.

Diebesgut mit hohem Goldwert

So jedenfalls schätzt der beraubte Eigentümer, der sich wie seine Ehefrau zu erinnern versucht, so gut sie es eben können. Mit Goldmünzen hat er eigentlich nicht viel am Hut. Wie in vielen Haushalten stand auch bei ihm vergessen in einem Schrank, was man irgendwann bei einer Wohnungsauflösung oder bei der Testamentseröffnung mitgenommen hat. In diesem Fall war das vergessene Gut in den Dosen jedoch offenbar von ziemlichem Wert.

Fast täglich liest man von ähnlichen Einbrüchen. Die beiden Fälle sind nach Überzeugung der Ermittler nur zwei aus einer gut laufenden und professionell organisierten Einbruchsmaschinerie. 59 Fälle von teils vollendetem oder versuchtem Wohnungseinbruch, banden- und gewerbsmäßig begangen zwischen August 2023 und Januar 2025, wirft die Staatsanwaltschaft Stuttgart den zwei Angeklagten vor. Sie sollen noch an weiteren Einbruchsdiebstählen in Bayern, Nordrhein-Westfalen und der Stuttgarter Region planerisch oder operativ beteiligt gewesen zu sein. Der Nürnberger Fall mit den Goldmünzen war so etwas wie das fehlende Glied in der Kette, die Verbindung nach Stuttgart.

Und so erlebt man, wenn das Gericht der Anklage folgt, in Stuttgart gerade eine anschauliche Einführung in eine ganz eigene Art des Verbrechens. Sie legt das Geflecht von Abhängigkeiten und Zusammenhalten auf, das mit Begriffen wie familiärer Zusammenhalt und Solidarität unter Landsleuten offensichtlich nur unzutreffend zu beschreiben ist. Und sie zeigt auch, wie internationale Zusammenarbeit funktionieren kann.

Denn der Einbruch von Nürnberg passte zu den noch im Anfangsstadium steckenden Ermittlungen gegen einen 2022 nach Deutschland eingereisten 51 Jahre alten Ukrainer – zunächst wegen Geldwäsche. Die beiden Angeklagten, die den gleichen Nachnamen tragen, jedoch zwei unterschiedliche Staatsangehörigkeiten haben (ukrainisch und georgisch), hören den simultan übersetzten Worten des Musiklehrers ungerührt zu. Der Ukrainer Revaz K. soll der Planer, der Georgier Nodar K. (41) der Ausführende sein, der bei den Einbrüchen selbst vor Ort gewesen sein soll. Auf etwas über eine halbe Million Euro schätzt die Staatsanwaltschaft Stuttgart den Wert des gestohlenen Schmucks, der Münzen und des Bargelds.

Die Täter sollen die Fenster aufgehebelt haben. Foto: dpa

Beide Angeklagten schweigen, versuchen den Eindruck zu vermitteln, als können ihnen diese Verhandlung nichts anhaben. Revaz K., der viel vor sich hin lächelt, hatte sich nach seiner Einreise nach Deutschland im Juni 2022 bei der Ausländerbehörde Stuttgart gemeldet, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Wohnhaft war er in Stuttgart-Bad Cannstatt. „Es lag ihm offenbar daran, unter dem Radar zu bleiben“, mutmaßt der federführende Ermittler. Denn einen Antrag auf finanzielle Unterstützung stellte er nicht. Dafür legte er ein A2-Zertifikat über seine Deutschkenntnisse vor. „Er war sehr fixiert, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen“.

Internationale Fahndung

In seiner Heimat scheint der Stuttgarter Neubürger kein unbeschriebenes Blatt zu sein. Denn als ihn die Ausländerbehörde überprüfte, kam zu Tage, dass eine internationale Fahndung der tschechischen Republik gegen ihn vorlag. Über das Bundes- und Landeskriminalamt landete der Fall bei den späteren Ermittlern des Polizeipräsidiums Stuttgart. BKA und LKA sahen den Angeklagten „als Bedrohung für die öffentliche Sicherheit“, der eigentlich an den Schengengrenzen hätte abgewiesen werden müssen. Für ukrainische Staatsangehörige sei die Anweisung der tschechischen Fahndung wegen der aktuellen Situation nicht vollzogen worden. Der Krieg in seinem Heimatland spielte dem Mann offenbar in die Karten.

Verdachtsfall: Dieb im Gesetz

Von ihren ukrainischen Kollegen erhielten die Stuttgarter Ermittler weitere Informationen, wonach ihr Verdächtiger 2006 eine Unternehmerfamilie überfallen habe, im Jahr 2000 jedoch schon in einem Ritual zum Dieb im Gesetz gekrönt worden sei. Ein Mann also, der als Respektsperson in einem kriminellen Organisationsgeflecht die Fäden zieht. Dieb im Gesetz ist ein Begriff, der laut einem Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages der russisch-eurasischen organisierten Kriminalität mit durchaus mafiösen Strukturen entstammt und weit in die Gulagzeiten Stalins zurückgeht. Die Gefangenen bildeten damals ein eigenes Gemeinwesen innerhalb der Lagerrealität.

Zum Ehrenkodex gehöre es danach auch, keiner geregelten Arbeit nachzugehen, aber Gelder in einem sogenannten Obschtschak, einer Art virtueller Gemeinschaftskasse, zu verwalten und zu verteilen. Etwa zur Unterstützung Untergebener im Kriminalitätsgeflecht. Dazu passte für die Stuttgarter Ermittler die Hilfe für den Nürnberger Einbrecher. Revaz K. kümmerte sich von Stuttgart aus um einen Anwalt für ihn. Mit ihm ist der Polizei offenbar ein großer Fisch ins Netz gegangen.

Autos überwacht

Wie der Mitangeklagte verfügte er über mehrere hochpreisige Fahrzeuge, die aber nicht auf seinen Namen angemeldet waren. Telefone und Sim-Karten wechselten beide im Zehntage-Rhythmus. Die Ermittler hatten jedoch die Fahrzeuge getrackt. Auch hörten sie mit, was in den Fahrzeugen gesprochen wurde. Zudem überwachten sie die Telekommunikation der beiden Angeklagten und führten auch Observationen durch. Aus all dem geht für die Anklage unzweifelhaft hervor, dass Nodar K. bei den Einbrüchen als Truppenführer mit weiteren Tätern immer vor Ort war, während Revaz K. das Mastermind war.

Respekt von anderen Häftlingen

Nodar K. wurde schließlich von Polen, wo er gefasst wurde, an die Orte seiner Taten nach Deutschland ausgeliefert. Revaz K. wurde im März 2025 in Stuttgart verhaftet. In der Justizvollzugsanstalt Stammheim, wo er in Untersuchungshaft sitzt, bemerkten die Beamten schnell, dass die Mithäftlinge ihm Zuwendungen und Geschenke machen wollten. Es ging ihm offenbar auch dort, so die Ermittler, der Ruf eines einflussreichen Mannes voraus.

Die Kammer hat Verhandlungstermine bis nach den Sommerferien angesetzt.