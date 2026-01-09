 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Täter setzen Schule unter Wasser – Stadt plant Schutzmaßnahmen

Einbruchserie in Stuttgart Täter setzen Schule unter Wasser – Stadt plant Schutzmaßnahmen

Einbruchserie in Stuttgart: Täter setzen Schule unter Wasser – Stadt plant Schutzmaßnahmen
1
Wie hier am Solitude-Gymnasium sind zahlreiche Schulgebäude teils schwer beschädigt worden. Foto: Solitude-Gymnasium

Die Liste der verwüsteten Schulen in Stuttgart wird immer länger. Bei Stadt und Polizei gehen ständig neue Fälle ein. Darunter finden sich beispiellose Zerstörungen.

Kriminalität, Sicherheit und Justiz: Jürgen Bock (jbo)

Die Fassungslosigkeit bei Schulen, Stadtverwaltung und Polizei wird immer größer. Denn in den ersten Tagen nach Schulbeginn zeigen sich ständig neue Fälle von Einbrüchen während der Weihnachtsferien. Inzwischen sind es neben drei Kindergärten schon 13 Schulen im gesamten Stadtgebiet, die Verwüstungen gemeldet haben, zum Teil auch Diebstähle. Es handelt sich um eine beispiellose Serie mit bisher nicht gekannter Zerstörungswut. Bisher ist völlig unklar, ob es sich bei den Tätern um eine Gruppe, eine zufällige Häufung von Einzeltätern, Gelegenheitskriminelle oder professionelle Einbrecher handelt.

 

Nach neuen Erkenntnissen von Polizei und Schulverwaltungsamt hat es auch die Bodelschwingh-Schule im Stuttgarter Westen getroffen. „Die Täter schlugen im ersten Stock eine Fensterscheibe ein. Im Gebäude sind eine Glasscheibe zerstört, das Rektorat und das Lehrerzimmer durchsucht und verwüstet worden“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, unklar ist auch, ob etwas gestohlen wurde.

Waschbecken in Schule von Einbrechern zerstört

Das ist im Fall der Degerlocher Albschule anders. Dort erbeuteten die Täter einen PC. Sie hatten zunächst erfolglos versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Daraufhin schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Im Gebäude beschädigten sie mehrere verschlossene Türen und durchsuchten im Sekretariat die Schränke. Außerdem zerstörten sie ein Waschbecken, sodass Wasser herausfloss.

Dasselbe ist im übrigen in der Weilimdorfer Wolfbuschschule passiert: Dort entstand in der Folge ein Rohrbruch, das Wasser flutete das gesamte Untergeschoss. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Und auch in der Heilbrunnen-Schule in Möhringen sowie in der Margarete-Steiff-Schule in Vaihingen hat es offenbar Einbrüche mit Zerstörungen gegeben.

Noch am Donnerstagmorgen ist man beim Schulverwaltungsamt insgesamt von einem höheren sechsstelligen Gesamtschaden an Gebäuden und Ausstattung in den betroffenen Schulen ausgegangen. Neben den baulichen Schäden – etwa am Solitude-Gymnasium in Wolfbusch allein 40.000 bis 50.000 Euro – sei auch Inventar wie Möbel, Medien- und EDV-Ausstattung massiv beschädigt worden. „Es wird aktuell erfasst, was wie beschädigt ist. Gut möglich, dass noch weitere Schäden gemeldet werden“, sagt Stadtsprecher Sven Matis. Nach den neuesten Meldungen sei zu befürchten, dass man sich beim Gesamtschaden womöglich in Richtung Millionenbereich bewege.

Unsere Empfehlung für Sie

Wohnungseinbrüche: Einbruchsserie: Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Wohnungseinbrüche Einbruchsserie: Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Der erhöhte Fahndungsdruck bei Einbrüchen zeitigt Erfolge. Doch es bleibt viel zu tun, um Wohnungen gegen Einbrüche zu schützen. Die Polizei gibt einige Ratschläge.

Auch Sozialbürgermeisterin Isabel Fezer äußerte sich am Freitag zu der Einbruchserie. „Sie macht mich fassungslos und wütend. Das Ausmaß der Zerstörung ist beispiellos und geht weit über gewöhnlichen Vandalismus hinaus“, sagt sie. Schulen und Kitas seien „geschützte Räume für unsere Kinder – Orte des Lernens, der Geborgenheit und des Vertrauens“. Diese mutwillige Zerstörung treffe nicht nur die einzelnen Schulen, sondern die gesamte Stuttgarter Stadtgesellschaft.

Das verwüstete Lehrerzimmer des Solitude-Gymnasiums Foto: Solitude-Gymnasium

Fezer betont, man arbeite sehr eng mit der Polizei zusammen, um die Täter schnellstmöglich zu fassen. „Parallel suchen wir Schulen auf, um standortbezogene Schutzmaßnahmen einleiten zu können. Unsere Schulgemeinschaften haben immer wieder gezeigt, wie resilient sie sind und sein können. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass unsere Schulen und Kitas auch künftig sichere Orte bleiben, an denen sich Kinder und Jugendliche frei entfalten können und die bestmöglichen Lernbedingungen vorfinden.“

Gleichzeitig bitte sie die Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger um Wachsamkeit: „Schulen und die Kitas prägen unsere Stadt. Verdächtige Beobachtungen sollten umgehend an die Polizei gemeldet werden, weil wir gemeinsam Verantwortung tragen“, so Fezer. Die Schadensbehebung der betroffenen Schulen und Kindergärten habe nun absolute Priorität – personell, finanziell und organisatorisch.

Weitere Themen

Einbruchserie in Stuttgart: Täter setzen Schule unter Wasser – Stadt plant Schutzmaßnahmen

Einbruchserie in Stuttgart Täter setzen Schule unter Wasser – Stadt plant Schutzmaßnahmen

Die Liste der verwüsteten Schulen in Stuttgart wird immer länger. Bei Stadt und Polizei gehen ständig neue Fälle ein. Darunter finden sich beispiellose Zerstörungen.
Von Jürgen Bock
Schienenahverkehr Baden-Württemberg: Stuttgarter Züge unpünktlich und weniger sauber

Schienenahverkehr Baden-Württemberg Stuttgarter Züge unpünktlich und weniger sauber

Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat seine Bilanz der Qualität im Schienennahverkehr vorgestellt. Vor allem rund um Stuttgart gibt es keine guten Nachrichten.
Von Andreas Geldner
Mord in Stuttgart-Ost: Getötete Aleyna: Täter muss lebenslang in Haft – und zeigt keine Einsicht

Mord in Stuttgart-Ost Getötete Aleyna: Täter muss lebenslang in Haft – und zeigt keine Einsicht

Der Prozess um eine getötete 25-jährige Studentin aus Stuttgart-Ost ist zu Ende. Der Täter erhält eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Zum Ende wird es turbulent im Saal.
Von Jürgen Bock
Zu wenig Kundschaft: Aus für Filiale: Ramen Kurose in Feuerbach schließt

Zu wenig Kundschaft Aus für Filiale: Ramen Kurose in Feuerbach schließt

Ramen Kurose schließt seine zweite Filiale in Feuerbach. Offensichtlich essen die Feuerbacher lieber andere Dinge als die japanische Nudelsuppe.
Von Petra Xayaphoum
Kriminalpolizei Stuttgart: Geldwäscher von Love-Scammern in Rom festgenommen

Kriminalpolizei Stuttgart Geldwäscher von Love-Scammern in Rom festgenommen

Ein 32-Jähriger soll Kriminellen sein Konto überlassen haben. Nun wurde er in Rom festgenommen und an die Stuttgarter Polizei übergeben.
Weltweihnachtscircus Stuttgart: Tierfreier Zirkus: Dompteurin leidet, Aktivist erfreut – was passiert mit Pferden?

Weltweihnachtscircus Stuttgart Tierfreier Zirkus: Dompteurin leidet, Aktivist erfreut – was passiert mit Pferden?

Der Weltweihnachtscircus verzichtet künftig auf Tiere. Dompteurin Angelina Richter liegt nachts wach, Influencer Malte Zierden zittert vor Freude. Was passiert mit den Pferden?
Von Uwe Bogen
Weltweihnachtscircus Stuttgart: Neue Informationen zu den verunglückten Artisten von Flight Passion

Weltweihnachtscircus Stuttgart Neue Informationen zu den verunglückten Artisten von Flight Passion

Nach dem Unfall im Weltweihnachtscircus gibt es neue Informationen zum Gesundheitszustand der Artisten. Zirkusfans fragen sich: Sind die beiden finanziell gesichert?
Von Uwe Bogen
Familienfreundliche Cafés: Wo Eltern in Stuttgart Kaffee trinken – und Kinder Kinder sein dürfen

Familienfreundliche Cafés Wo Eltern in Stuttgart Kaffee trinken – und Kinder Kinder sein dürfen

Bücher, Kinderwagenstellplätze, Spielecken, Wickeltische und viel Platz – in diesen Stuttgarter Cafés sind Familien willkommen.
Von Carina Kriebernig
Fahndung in Stuttgart: Erneut Polizeihubschrauber über Stuttgart – was war der Grund?

Fahndung in Stuttgart Erneut Polizeihubschrauber über Stuttgart – was war der Grund?

Am Donnerstagabend kreist ein Polizeihubschrauber über Wangen und Hedelfingen. Das sind die Hintergründe.
Von Matthias Kapaun
Wetter in Stuttgart: DWD-Expertin: „Könnte durchaus sehr gefährlich werden auf den Straßen“

Wetter in Stuttgart DWD-Expertin: „Könnte durchaus sehr gefährlich werden auf den Straßen“

Die Glätte auf Stuttgarts Straßen kommt später als erwartet, doch sie kommt wahrscheinlich. Wann der DWD dazu rät, das Auto stehen zu lassen.
Von Sascha Maier
Weitere Artikel zu Stuttgart Polizei Schule Zerstörung Vandalismus Sicherheit Kriminalität Kindergarten
 
 