Einbruchserie in Stuttgart: Täter setzen Schule unter Wasser – Stadt plant Schutzmaßnahmen

Die Fassungslosigkeit bei Schulen, Stadtverwaltung und Polizei wird immer größer. Denn in den ersten Tagen nach Schulbeginn zeigen sich ständig neue Fälle von Einbrüchen während der Weihnachtsferien. Inzwischen sind es neben drei Kindergärten schon 13 Schulen im gesamten Stadtgebiet, die Verwüstungen gemeldet haben, zum Teil auch Diebstähle. Es handelt sich um eine beispiellose Serie mit bisher nicht gekannter Zerstörungswut. Bisher ist völlig unklar, ob es sich bei den Tätern um eine Gruppe, eine zufällige Häufung von Einzeltätern, Gelegenheitskriminelle oder professionelle Einbrecher handelt.