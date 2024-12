Unbekannte Täter brechen am vergangenen Wochenende in mehrere Häuser ein. Dabei erbeuten sie Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren 10.000 Euro.

Isabelle Vees 02.12.2024 - 13:28 Uhr

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in Stuttgart in Häuser und Wohnungen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, waren mehrere Stadtteile betroffen, vor allem im Norden und Osten der Stadt. In der Löwentorstraße, dem Herzkirschenweg, der Augsburger Straße, der Parkstraße, der Waldwiesstraße und der Eduard-Pfeiffer-Straße drangen die Diebe in die Wohnungen und Häuser ein.