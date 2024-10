In der Zeit zwischen dem 30. September und dem 4. Oktober sind mehrere Einbrüche in Vaihingen und Weilimdorf gemeldet worden. Während die Täter in vielen Fällen Erfolg hatten, wurden andere durch die Hausbewohner bei ihrem Vorhaben gestört.

Mehrere unbekannte Täter sind zwischen Montag, 30. September, und Freitag, 4. Oktober, in verschiedene Häuser und Wohnungen in Vaihingen sowie Weilimdorf eingebrochen. In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizei an der Engelbergstraße. Zwischen Montag, 7 Uhr und Freitag 15.40 Uhr hebelten die Täter dort ein Fenster auf und durchwühlten alle Zimmer. Ob sie etwas entwendet haben, werde derzeit noch ermittelt.

Lesen Sie auch

In der Engelbergstraße kam es am Mittwoch gegen 20 Uhr zu einem weiteren Vorfall, bei dem ein Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung gelangte. Nachdem der Täter in der Wohnung auf den Bewohner traf, flüchtete er. Der Unbekannte soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein und etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine braunkarierte Jacke und hatte kurze Haare.

Hausbewohner stören Unbekannte beim Einbruch

Am Mittwochvormittag kam es in der Paradiesstraße ebenfalls zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus, teilt die Polizei mit. Die Täter bemerkten aber gegen 11.15 Uhr die Hausbewohner, wodurch ihr Einbruch scheiterte und sie in Richtung S-Bahn-Haltestelle flüchteten.

Am Donnerstag brach ein Unbekannter gegen 0.40 Uhr in der Katzenbachstraße in ein Einfamilienhaus ein, indem er das Fenster des Hauses aufhebelte und hineinstieg. Im Haus durchwühlte er Schränke und Schubladen. Der 88-jährige Bewohner wurde durch das Licht der Taschenlampe geweckt und störte den Einbrecher, der daraufhin mit dem Geldbeutel des Mannes flüchtete. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und trug eine dunkle Jacke sowie eine helle Jeans.