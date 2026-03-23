Der Polizei wurden bislang sieben Einbrüche im Kreis Ludwigsburg vom vergangenen Wochenende gemeldet. Die Einbrecher durchwühlten Keller – und kamen oft durch die Tiefgarage ins Haus.
23.03.2026 - 12:16 Uhr
Einbrecher haben das vergangene Frühlings-Wochenende genutzt, um in zahlreiche Keller im Kreis Ludwigsburg einzusteigen. Der Schwerpunkt lag laut Polizei dabei auf Ludwigsburg mit vier und Asperg mit zwei Vorfällen. Aus Bietigheim-Bissingen wurde bislang ein Einbruch gemeldet. Im Regelfall lagen die Tatzeiten dabei zwischen Donnerstag und Sonntag. Aktuell laufen die Ermittlungen noch, ob die Vorfälle zusammenhängen.