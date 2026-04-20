Unbekannte brechen in den vergangenen Tagen in Stuttgart in mehrere Wohnungen ein. Die Täter stehlen unter anderem Schmuck, Handtaschen, Bargeld und Gold.
20.04.2026 - 18:24 Uhr
Unbekannte sind zwischen Freitag und Sonntag in mehrere Wohnungen in Stuttgart eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter in der Mittenfeldstraße, der Eulerstraße, dem Regenpfeiferweg und der Zeppelinstraße zu. Zudem brachen sie zwischen dem 4. April und vergangenem Samstag in eine Wohnung in der Walter-Flex-Straße ein.