Unbekannte brechen in den vergangenen Tagen in Stuttgart in mehrere Wohnungen ein. Die Täter stehlen unter anderem Schmuck, Handtaschen, Bargeld und Gold.

Unbekannte sind zwischen Freitag und Sonntag in mehrere Wohnungen in Stuttgart eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter in der Mittenfeldstraße, der Eulerstraße, dem Regenpfeiferweg und der Zeppelinstraße zu. Zudem brachen sie zwischen dem 4. April und vergangenem Samstag in eine Wohnung in der Walter-Flex-Straße ein.

Was laut der Polizei jeweils bekannt ist: In der Eulerstraße hebelten die Einbrecher zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 2.45 Uhr, die Balkontür einer Wohnung im ersten Stock auf und durchsuchten die Räume.

In der Mittenfeldstraße brachen die Täter zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung.

Im Regenpfeiferweg drangen die Unbekannten am Samstag zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Ob sie dabei etwas stahlen, wird derzeit ermittelt.

Einbrecher machen zweimal fette Beute

In der Zeppelinstraße warfen die Täter zwischen Samstag, 18.20 Uhr, und 23.20 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Anschließend erbeuteten sie Schmuck und Handtaschen im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

In der Walter-Flex-Straße gelangten die Einbrecher zwischen dem 4. April, 3.50 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort stahlen sie Bargeld und Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 / 89 90 57 78 zu melden.