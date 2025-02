Ein 21-Jähriger ist am Montag in Oberriexingen verhaftet worden, nachdem er in Bietigheim-Bissingen offenbar bei einem Einbruchsversuch gestört worden war und sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte.

Die Polizei war alarmiert worden, nachdem ein Anwohner in der Nähe der Waldstraße in Bissingen gegen 17.30 Uhr einen Unbekannten auf seinem Grundstück bemerkte. Die Beamten wollten den Mann daraufhin kontrollieren, woraufhin dieser wegrannte, in einen Peugeot mit französischem Kennzeichen stieg und in Richtung Großsachsenheim davonfuhr. Zwei Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf, die sie zunächst in Richtung Sersheim und dann weiter nach Oberriexingen führte.

Gegen die Fahrtrichtung in den Kreisverkehr

Während seiner Flucht überholte der 21-Jährige, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein dürfte, mehrere Fahrzeuge, ignorierte zwei rote Ampeln und fuhr zweimal entgegen der Fahrtrichtung in Kreisverkehre ein. In Oberriexingen gelang es der Polizei schließlich, dem Flüchtenden den weiteren Fluchtweg abzuschneiden. Der versuchte zunächst erneut zu Fuß zu flüchten, wurde aber eingeholt und festgenommen. Doch damit nicht genug: Der Peugeot rollte zwischenzeitlich los und stieß gegen einen der Streifenwagen, wodurch beide Wagen beschädigt worden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass der 21-Jährige in Bissingen bei einem Einbruchsversuch gestört worden sein könnte. Dafür sprachen laut Polizei unter anderem „verdächtige Gegenstände“, die bei einer Durchsuchung des Wagens gefunden und als Beweismittel sichergestellt worden sind. Der 21-Jährige wurde am Dienstag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wem ist der silberne Peugeot aufgefallen?

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Flucht beobachtet haben oder währenddessen gefährdet wurden, sich zu melden. Auch wem anderweitig der silberne Peugeot-Kombi in Bissingen aufgefallen ist, möge sich unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.