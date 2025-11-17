Die Polizei verzeichnet im Verlauf des Wochenendes wieder mehrere Einbrüche im Kreis Ludwigsburg. Die Täter gehen dabei mitunter äußerst brachial vor.
17.11.2025 - 11:56 Uhr
Die aktuelle Einbruchswelle im Kreis Ludwigsburg ebbt einfach nicht ab. Wie die Polizei mitteilt, wurden am vergangenen Wochenende erneut zahlreiche Einbrüche gemeldet: „Gerade in der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher selbst kurze Abwesenheiten von Anwohnern, um Fenster oder Türen aufzubrechen und in Wohnungen sowie Häuser einzudringen.“