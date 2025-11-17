Die Polizei verzeichnet im Verlauf des Wochenendes wieder mehrere Einbrüche im Kreis Ludwigsburg. Die Täter gehen dabei mitunter äußerst brachial vor.

Die aktuelle Einbruchswelle im Kreis Ludwigsburg ebbt einfach nicht ab. Wie die Polizei mitteilt, wurden am vergangenen Wochenende erneut zahlreiche Einbrüche gemeldet: „Gerade in der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher selbst kurze Abwesenheiten von Anwohnern, um Fenster oder Türen aufzubrechen und in Wohnungen sowie Häuser einzudringen.“

Automatische Beleuchtung schlägt Einbrecher in die Flucht Los ging es am Samstagabend, als Unbekannte zwischen 18.30 und 23 Uhr versuchten, in ein Wohnhaus in der Schillerstraße in Erdmannhausen einzusteigen. Die Täter besprühten zunächst einen Bewegungsmelder, ehe sie sich auf der Rückseite des Gebäudes an der Terrassentür zu schaffen machten. Nachdem dies misslang, öffneten die Einbrecher mit brachialer Gewalt eine weitere Tür – lösten anschließend jedoch eine automatische Beleuchtung im Haus aus, woraufhin die Unbekannten wohl flohen. Der angerichtete Schaden wird auf gut 8000 Euro geschätzt.

Wohl dieselben Täter versuchten ihr Glück am gleichen Tag bereits zwischen 12.45 und 18 Uhr an einem Wohnhaus in der Schertlinstraße im Freiberger Ortsteil Beihingen. Auch hier hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer, wobei ihnen eine Vielzahl an Uhren in die Hände fiel. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 08 00 / 1 10 02 25 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Tresor im Wohnhaus wird geknackt

Auch im Platanenweg in Markgröningen wurde ein Wohnhaus zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, wurde ein Fenster eingeschlagen. Die Unbekannten nahmen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro an sich. Der Polizeiposten Markgröningen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter 0 71 45 / 9 32 70 oder vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Unsere Empfehlung für Sie Serie im Kreis Ludwigsburg Einbrecher haben es auf Kindergärten abgesehen Nachdem zu Wochenbeginn bereits in zwei Kindergärten im Kreis Ludwigsburg eingebrochen wurde, hat es in der Nacht auf Freitag einen weiteren Fall gegeben. Diesmal in Kleinsachsenheim.

Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, brachen Unbekannte zudem die Kellertüre eines Wohnhauses im Amselweg in Gerlingen auf. Im Inneren stießen die Einbrecher auf einen Tresor, den sie knackten und ausräumten. Das Diebesgut dürfte einen Wert von mehreren tausend Euro haben. Der Polizeiposten Gerlingen nimmt Hinweise unter 0 71 56 / 9 44 90 oder per E-Mail unter ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.