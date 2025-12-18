Eine Einbruchswelle hält den Kreis Ludwigsburg aktuell in Atem. In Hoheneck kam es nun am Mittwoch zu einer unerwarteten Konfrontation, als ein Jugendlicher zwei Einbrecher überraschte.
18.12.2025 - 11:45 Uhr
Einbrecher haben in den vergangenen Wochen ihr Unwesen im Kreis Ludwigsburg getrieben, zahlreiche Häuser heimgesucht und reichlich Schmuck und Bargeld erbeutet. Das setzte sich im Lauf dieser Woche fort – nur, dass die Täter in einem Fall von einem Jugendlichen gewissermaßen auf frischer Tat ertappt worden sind.