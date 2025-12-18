Eine Einbruchswelle hält den Kreis Ludwigsburg aktuell in Atem. In Hoheneck kam es nun am Mittwoch zu einer unerwarteten Konfrontation, als ein Jugendlicher zwei Einbrecher überraschte.

Einbrecher haben in den vergangenen Wochen ihr Unwesen im Kreis Ludwigsburg getrieben, zahlreiche Häuser heimgesucht und reichlich Schmuck und Bargeld erbeutet. Das setzte sich im Lauf dieser Woche fort – nur, dass die Täter in einem Fall von einem Jugendlichen gewissermaßen auf frischer Tat ertappt worden sind.

Jugendlicher schließt sich im Zimmer ein Laut Polizei waren Einbrecher am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in ein Haus in der Wilhelm-Nagel-Straße im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck eingestiegen. Was das Duo nicht wusste, war, dass zu diesem Zeitpunkt ein 17-Jähriger zuhause war. Nachdem dieser merkwürdige Geräusche gehört hatte, kam er aus seinem Zimmer – und sah sich zwei maskierten, dunkel gekleideten Personen gegenüber. Die Einbrecher ergriffen die Flucht, der Jugendliche schloss sich in seinem Zimmer ein und rief die Polizei. Eine Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Bereits am Dienstagabend wurden zwischen 16 und 18.15 Uhr zudem ein Fenster sowie eine Terrassentür eines Hauses in der Hammerstraße in Ludwigsburg aufgebrochen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und Schränke und machten sich schließlich mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro wieder aus dem Staub. Zudem hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Einbrecher steigen über Wintergarten ein

Auch in Affalterbach wurde der Polizei am Mittwoch ein Einbruch gemeldet. Zwischen 11.30 und 19.45 Uhr hebelten Unbekannte in der Goethestraße die Tür zu dem Wintergarten eines Hauses auf. Wie in Ludwigsburg ließen die Täter Schmuck mitgehen, dessen Wert auf über 1000 Euro geschätzt wird. Ob noch weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht geklärt.

Ein weiterer Einbruch wurde zu Wochenbeginn am Montag in Möglingen begangen. Zwischen 11 und 17.40 Uhr hebelte ein Unbekannter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung im Uhlandweg auf und durchsuchte die gesamte Wohnung. Dabei fielen dem Einbrecher Bargeld sowie Uhren im Gesamtwert von gut 1500 Euro in die Hände.

Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen in allen genannten Fällen und nimmt entsprechende Hinweise unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.