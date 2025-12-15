Der Polizei sind am Wochenende wieder zahlreiche Einbrüche im gesamten Kreis Ludwigsburg gemeldet worden. Sie erbeuteten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro.

Dass Einbrecher derzeit Hochsaison haben, ist nun keine Neuigkeit mehr. Im Kreis Ludwigsburg stellt das vergangene Wochenende aber wohl einen neuen Höhepunkt dar, was die Fallzahlen angeht. Insgesamt acht Einbrüche verkündet die Polizei in einer Pressemeldung am Montag. Hinzu kommen noch sechs Fälle, über die bereits am Wochenende informiert wurde.

Bargeld und Schmuck verschwinden In Ludwigsburg selbst wurde in ein Haus östlich der Lichtenbergstraße im Stadtteil Hoheneck eingebrochen. Der Tatzeitraum lässt sich jedoch nur grob eingrenzen: Die Unbekannten müssen in der Zeit nach Sonntag, 7. Dezember, 16.45 Uhr zugeschlagen haben. Entdeckt wurde der Einbruch diesen Sonntag gegen 11 Uhr. Eine Scheibe der Terrassentür war eingeschlagen worden. Es fehlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

In Ingersheim trieben Einbrecher zwischen Montag, 8. Dezember, 12 Uhr, und diesem Sonntag, 13 Uhr, in der Forststraße ihr Unwesen. Auch hier gelangten die Täter gewaltsam in ein Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Westlich der Schillerstraße in Tamm hatten es Einbrecher am Samstag zwischen 16.50 und 17.30 Uhr auf Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro abgesehen. Die Täter nutzten eine kurze Abwesenheit der Bewohner aus. Auch in der Friedrichstraße gab es am selben Tag zwischen 13.15 und 18.15 Uhr einen Einbruch. Über eine Terrassentür gelangten Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung, wo sie Schmuck und Bargeld stahlen. Anschließend zogen die Einbrecher in eine Wohnung im Obergeschoss weiter, wo sie aber offenbar nicht fündig wurden.

Einbrecher machen nicht immer Beute

Auch in Pleidelsheim gab es am Samstag einen Einbruch. Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr wurde Schmuck aus einem Haus in der Rechbergstraße entwendet. Ohne Beute mussten hingegen Einbrecher von dannen ziehen, die am selben Tag zwischen 15 und 19.30 Uhr in eine Wohnung in der Sudetenstraße in Bietigheim-Bissingen einstiegen.

Ein zwischen Panorama- und Ludwigstraße gelegenes Haus in Gerlingen wurde ebenfalls am Samstag zwischen 14.15 und 23.20 Uhr zum Ziel von Einbrechern. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Auf Schmuck abgesehen hatten es zudem Einbrecher in Markgröningen, die sich zwischen Donnerstag und Sonntag, 20.30 Uhr, Zutritt in ein Haus in der Maybachstraße verschafften.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die jeweils Hinweise zu den Einbrüchen geben. Diese können sich unter Telefon 0800/1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de melden.