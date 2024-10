In Stuttgart-Weilimdorf haben Unbekannte am Dienstag versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Das ist ihnen jedoch misslungen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Laureta Nrecaj 02.10.2024 - 10:36 Uhr

Unbekannte haben am Dienstag versucht, in eine Wohnung in Stuttgart-Weilimdorf einzubrechen. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 9 Uhr und 13.45 Uhr an der Köstlinstraße.