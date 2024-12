Im Verlauf des Wochenendes wurde in mehrere Häuser im Kreis Ludwigsburg eingebrochen. Bekannt sind Fälle aus Pleidelsheim, Bietigheim-Bissingen, Vaihingen an der Enz und Ludwigsburg. Auch eine Kindertagesstätte ist betroffen.

Einbrecher haben im Verlauf des Wochenendes in verschiedenen Orten ihr Unwesen im Kreis Ludwigsburg getrieben. Wie die Polizei mitteilt, waren Häuser in Pleidelsheim, Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg betroffen.

Schränke und Schubladen durchwühlt

In Pleidelsheim wurde im Häselweg ein Fenster eines Zweifamilienhauses aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Schränke und Schubladen, ob ihnen etwas in die Hände fiel, ist derzeit noch unbekannt. Der Schaden wird hier auf 1500 Euro geschätzt. Über eine Balkontür gelangten Einbrecher dagegen in der Posener Straße in Bietigheim-Bissingen in eine Wohnung. Auch hier ist Art und Umfang des Diebesguts noch unklar, der angerichtete Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Bereits am Sonntag war in ein Haus in der Königsberger Straße in Ludwigsburg eingebrochen worden. Die Unbekannten waren über ein Fenster eingestiegen, anschließend durchsuchten sie die Räume und machten sich aus dem Staub. Gestohlen wurde wohl nichts, es entstand aber ein Schaden von gut 100 Euro.

Neben Wohnhäusern wurde auch eine Kindertagesstätte in Vaihingen an der Enz zum Ziel von Einbrecher. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 16 Uhr, wurden mehrere Türen aufgebrochen. Die Täter nahmen Geld und Elektrogeräte mit.