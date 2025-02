Unbekannte sind in das Kinderhaus Untermberg und den Kindergarten Schatzkiste in Häfnerhaslach eingebrochen. Die Einbrecher waren auf der Suche nach Geld.

Julia Amrhein 05.02.2025 - 15:25 Uhr

Einbrecher hatten es in der Nacht zum Dienstag auf zwei Kindergärten im Kreis Ludwigsburg abgesehen. Die Polizei geht davon aus, dass in beiden Fällen dieselben Täter zugange waren, die Türen aufhebelten, um in die Gebäude zu gelangen. Betroffen waren das Kinderhaus Untermberg im gleichnamigen Teilort von Bietigheim-Bissingen sowie der Kindergarten Schatzkiste in der Weinstraße in Häfnerhaslach, das zu Sachsenheim gehört.