Die dunkle Jahreszeit nutzen Einbrecher häufig für ihre Taten. Im Landkreis Ludwigsburg fanden in den letzten Tagen an mehreren Orten Einbrüche statt. Die Polizei hat die Täter von Ludwigsburg, Marbach und Bönnigheim bislang nicht gefasst.

Von mehreren Wohnungseinbrüchen im Kreis Ludwigsburg berichtet die Polizei. Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ludwigsburger Mühlstraße eingebrochen. Ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde, ist noch unklar.

In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag kam es in einem laut Polizei „östlich gelegenen Wohngebiet von Bönnigheim“ zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten ein Esszimmerfenster auf und gelangten so in das Haus. Gestohlen wurde nichts. An einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe wurde am Samstag in den Abendstunden versucht, die Terrassentür einzuschlagen. Dies gelang den Tätern allerdings nicht.

Noch länger zurück könnte ein Einbruch in Marbach am Neckar liegen, über den die Polizei nun erst berichtet. In der Zeit zwischen Samstag vergangener Woche und diesem Samstag stiegen Einbrecher in eine einer Wohnung in einem Marbacher Wohngebiet ein. Beim Diebesgut handelt es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um Bargeld und Wertgegenstände. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.