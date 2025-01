In der Nacht auf Dienstag schlugen die Fahnder zu: Nach mehreren Einbrüchen in der Region, unter anderem im Rems-Murr-Kreis, wurde ein Tatverdächtiger gefasst.

Die Polizei hat am Dienstag in Neckarsulm einen 26-Jährigen festgenommen, dem mehrere Einbrüche in der Region vorgeworfen werden. Die Ermittler waren dem Mann nach Einbrüchen in Möckmühl (Kreis Heilbronn) und Backnang (Rems-Murr-Kreis) auf die Spur gekommen.

Die Fahnder schlagen zu

In der Nacht auf Dienstag schlugen die Fahnder schließlich zu: Mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Tasche nahmen sie den bosnischen Staatsbürger fest, zudem fanden sie eine große Menge an mutmaßlicher Diebesbeute. Darunter befanden sich unter anderem Schmuck, Uhren, Bargeld und hochwertige Elektronik. Ersten Überprüfungen zufolge stammen diese aus den genannten Einbrüchen, aber auch aus mindestens einem weiteren Einbruch in Heidelberg. „Die Auswertung und Zuordnung der sichergestellten Beweismittel werden mehrere Wochen in Anspruch nehmen und könnte zur Aufklärung einer umfangreichen Serie von Wohnungseinbrüchen führen“, teilt die Polizei Heilbronn mit. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die Einbrüche in Backnang hatten sich am 27. Januar ereignet. Der oder die Täter drangen in Häuser im Bertha-von-Suttner-Weg und der Straße Auf dem Hagenbach ein. Dort wurden Zimmer und Schränke durchsucht und Unterhaltungselektronik sowie ein Laptop und Fotokameras gestohlen.

Beute von mehr als 2000 Euro

Allein bei den Backnanger Einbrüchen hatte die Beute einen Wert von mehr als 2000 Euro. Mutmaßliches Diebesgut aus einem dieser Einbrüche wurde nun bei dem Mann festgestellt. „Natürlich prüfen unsere Kollegen jetzt, ob er auch als Täter bei dem anderen Einbruch in Backnang oder sogar bei weiteren Einbrüchen in der Gegend infrage kommen würde“, erklärt ein Sprecher der Polizei Aalen.