Spezialkräfte der Polizei haben einen Waiblinger verhaftet, dem Einbrüche in mehrere Gartenhäuser vorgeworfen werden. Gibt es eine Verbindung zum Mord in Schwaikheim?

her 04.10.2024 - 10:43 Uhr

Nach umfangreichen Ermittlungen haben Spezialkräfte der Polizei am Dienstag dieser Woche gegen 16 Uhr in Stuttgart einen 24-Jährigen aus Waiblingen festgenommen. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Gegen den Mann hat ein Haftrichter am Mittwoch Untersuchungshaft angeordnet, ihm werden mehrere Einbrüche in Gartenhäusern im Bereich Schorndorf und Schwaikheim vorgeworfen. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.