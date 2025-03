In Benningen und Marbach waren am Wochenende wieder Einbrecher unterwegs. Die Unbekannten nutzten die Terrassentüren, um in die Häuser zu gelangen.

Julia Amrhein 10.03.2025 - 11:29 Uhr

Benningen steht derzeit bei Einbrechern offenbar hoch im Kurs. Nachdem die Polizei am Wochenende bereits einen Vorfall in der Merkurstraße vermeldet hatte, wurde am Montag ein weiterer Einbruch in der Schubertstraße bekannt. Unbekannte sind dort zwischen Samstag und Sonntag über die Terrassentür in ein aktuell nicht bewohntes Wohnhaus eingestiegen. Ob ihnen etwas in die Hände fiel, ist bisher noch unklar.