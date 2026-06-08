In mehreren Stuttgarter Stadtteilen treiben Einbrecher ihr Unwesen. In einer Wohnung im Westen stehlen Unbekannte unter anderem Goldschmuck und Elektronik.
08.06.2026 - 15:22 Uhr
Einbrecher haben in mehreren Stuttgarter Stadtteilen zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, waren Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag in Wohnungen an der Hasenbergsteige (Stuttgart-Süd) und der Lerchenstraße (Stuttgart-West) eingebrochen. Auch in ein Einfamilienhaus an der Straße Blauer Weg (Stuttgart-Süd) und in einen Gebäudekomplex an der Augsburger Straße (Stuttgart-Untertürkheim), drangen Unbekannte ein.