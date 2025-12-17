In Stuttgart-Nord kommt es am Dienstag zu Einbrüchen in eine Wohnung und in ein Haus. Im ersteren Fall erbeuteten die Täter hochwertige Kleidungsstücke. Die Polizei bittet um Hinweise.

alp 17.12.2025 - 16:26 Uhr

Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung und ein Haus am Feuerbacher Weg in Stuttgart-Nord eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Diebe zwischen 9 Uhr und 20 Uhr in die Objekte und durchwühlten sämtliche Räume. In die Wohnung gelangten die Täter über ein gekipptes Fenster. Sie stahlen mehrere hochwertige Kleidungsstücke.