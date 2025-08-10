Am Wochenende waren Einbrecher in Winnenden und Backnang unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.

Eva Schäfer 10.08.2025 - 12:56 Uhr

Zwischen Donnerstag und Samstag hat ein Unbekannter in Winnenden im Dinkelweg an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurden im Gebäudeinneren anschließend mehrere Räume durchwühlt. Der Täter hat Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Am Gebäude entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise von Zeugen zu dem Einbruch sucht das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/ 694-0.