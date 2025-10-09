Eindrücke vom Leonberger Ehrenberg Nichts für Weicheier: Weinlese in Steilhängen
Endspurt in den Weinlagen von Leonberg und Gerlingen: Mit dem Abschneiden von Trauben ist es beim „Herbsten“ nicht getan. Und aufpassen müssen die Helfer auch.
Schlussspurt für die Wengerter in Leonberg und Gerlingen. Früh haben sie wegen der milden Temperaturen in diesem Jahr mit dem „Herbsten“, der Weinlese, begonnen. Doch längst nicht alles wurde schon in der zweiten September-Hälfte abgeerntet. Denn viele Trauben sollten von der Sonne noch den letzten Schliff bekommen.