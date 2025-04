Schlechte Erfahrungen wegen ihres Geschlechts hat Ricarda Stäbler, Chefin einer Baufirma aus Weil der Stadt, noch nicht gemacht. Wer auf der Baustelle arbeiten will, müsse auch kein Mann sein – aber den richtigen Charakter mitbringen.

Sophia Herzog 03.04.2025 - 12:52 Uhr

In keiner anderen Branche in Deutschland ist der Frauenanteil so niedrig wie im Baugewerbe: 13 Prozent machen sie laut Hauptverband der Deutschen Bauindustrie aus, im Bauhauptgewerbe sind es nur elf Prozent. Das liegt vor allem am niedrigeren Anteil von Frauen in den gewerblichen Berufen. Während die Geschlechterverhältnisse etwa in der Architektur oder bei der Stadtplanung einigermaßen ausgewogen sind, gibt es wenige Frauen, die beispielsweise in der Klempnerei, im Trockenbau oder der Dachdeckerei arbeiten.