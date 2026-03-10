Seit zehn Jahren hat das «Tal des Todes» im Westen der USA nicht mehr ein solches Schauspiel an Blumen und Farben erlebt. Möglich machen es Regenfälle, die üppiger als sonst ausfielen.

dpa 10.03.2026 - 08:43 Uhr

Ridgecrest - Eine der heißesten und trockensten Wüsten der Welt schimmert derzeit vor allem goldgelb: Das Death Valley in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada erlebe die üppigste Blüte seit 2016, schreibt die Parkverwaltung National Park Service. "Die auffällige gelbe Wüstengoldblume ist eine der bekanntesten Blumen, aber es gibt auch eine Vielzahl anderer Arten, die ebenfalls blühen", heißt es weiter.