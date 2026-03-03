Am Montagnachmittag kracht es auf der Kreisstraße bei Weil im Schönbuch. Bei dem Unfall wurde eine 66-Jährige leicht verletzt. Doe Straße war zeitweise gesperrt.

Martin Dudenhöffer 03.03.2026 - 10:02 Uhr

- Am späten Montagnachmittag ist es bei Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) zu einem Frontal-Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist ein 38-jähriger Toyota-Fahrer auf der K1048 vom Weiler Ortsteil Breitenstein nach Neuweiler unterwegs gewesen. Vermutlich bog er mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts auf die K1049 in Richtung Weil ab. Dort kollidierte der Toyota mit dem VW einer 66-Jährigen, kam von der Straße ab und landete im Acker. Dort kam er zum Stehen. Durch den Unfall wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Sie musste nicht ärztlich versorgt werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 12 000 Euro, da auch ein Verteilerkasten für Telekommunikation beschädigt wurde. Zur Unfallaufnahme musste die Straße über eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden.