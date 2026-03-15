Die Weinmesse ProWein startet, Zehntausende Besucher werden drei Tage lang in die Düsseldorfer Messehallen strömen. Bei manchen Weinproben spielt Alkohol nur eine Nebenrolle.
Düsseldorf - Alkoholfreier Wein kommt bei immer mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland gut an. Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) zum Auftakt der Weinmesse ProWein in Düsseldorf mitteilte, zogen der Absatz und Umsatz mit dieser Weinart im vergangenen Jahr um 25 Prozent an. Dabei bezog sich die Marketingorganisation der deutschen Weinbranche auf eine Markterhebung des Forschungsinstituts NielsenIQ, das die Einkäufe von 20.000 Haushalten untersucht.