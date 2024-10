Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der Begriff ‚runde Sofas‘ eine extreme Dimension angenommen – mit Sitzmobiliar, dessen Knubbeligkeit optisch die Grenzen von Sitzfläche, Arm- und Rückenlehne aufzuheben schien. „Die neuen organisch geformten Sofas sind weniger „aufgeblasen“, dafür aber elegant und fließend. „Dabei bewahren sie eine klare Struktur“, sagt Barbara Benz. Die Referenz zur Natur, die organische Formen in Perfektion kreiert, wird bei den neu entworfenen Möbeln, vor allem gepolsterten Exemplaren, deutlich. Dabei geht der „Bubble“-Anteil, der auch durch KI-generiertes Design in den Vordergrund gerückt wurde, wieder zurück.

Weibliche Inspiration und 1970er Jahre Interpretation

Im Gegensatz zu Mobiliar, das strengen geometrischen Linien folgt – bekannteste Beispiele sind die Bauhaus-Architektur und der brutalistische Stil – kommen die Rundungen sowohl an den Kanten als auch in Form einer wellengleichen Sitzfläche zur Geltung. Den Schwingungen des nachgefragten Sofadesigns könnte durchaus auch die weibliche Silhouette als Vorbild gedient haben. Das harmonische Sofadesign ähnelt allerdings nicht nur der menschlichen Physis, sondern bringt zudem den ausdrucksstarken Einrichtungsstil der 1970er Jahre zurück in den Wohnbereich. Mit etwas Nostalgie und moderner Ästhetik wird „rund“ so neu interpretiert.

Harmonie oder Spannung? Das Runde muss ins Eckige

Ebenso wie die Natur eine Mischung aus weich und hart kreiert, lässt sich im Interiordesign bewusst der Kontrast von runden und linearen Formen einsetzen und inszenieren. Tür- und Bilderrahmen, rechteckige Teppiche, quadratische Tische und grafische Mustertapeten verleihen dem Gesamtbild eines Raums in Kombination mit runden Sitzmöbeln eine interessante Ästhetik mit bewussten Brüchen. „Zu viele Ecken und Kanten können den Raum schnell streng wirken lassen. Wer ausschließlich auf rund und organisch setzt, verliert sich wohlmöglich in einer Atmosphäre, die wie in Wolken gehüllt erscheint. Beides kann im Einzelfall gut funktionieren, aber ein rundes Sofa in einem eckigen Raum ist sicherlich eine designstarke Basis für ein stimmiges Gesamtkonzept in (fast) jedem Zimmer.

