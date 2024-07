Nicht nur für die Schüler geht es nun in die Sommerferien. Die Sonderschullehrerin Eva Halagah hat ihr erstes Schuljahr an der Hasenbergschule in Stuttgart hinter sich gebracht. Haben sich ihre Erwartungen an den Beruf erfüllt? Zeit für ein Resümee.

Isabell Erb 25.07.2024 - 19:10 Uhr

So schnell kann es gehen! Vor einem Jahr saß Eva Halagah noch bei ihrer Vereidigung im großen Saal des Stuttgarter Rathauses, jetzt ist sie schon ein ganzes Jahr lang Lehrerin an der Hasenbergschule im Stuttgarter Westen. Der perfekte Zeitpunkt für ein Resümee: Wie ist die Arbeit als Lehrerin?