25 Mädchen und Jungen aus 13 Nationen gehen in die Internationale Vorbereitungsklasse an der Französischen Schule Tübingen. Eine brasilianische Lehrerin bringt ihnen die deutsche Sprache näher – und eine neue Heimat.

Wolfgang Albers 07.10.2024 - 10:57 Uhr

Was geografisch falsch ist, kann emotional richtig sein. Die Erdteile hat eine Klasse zeichnen sollen. Grüne Flächen sind da auf einem Blatt in einem blauen Meer zu sehen. Europa, Asien – und ein Kontinent heißt: Schalinski. Das ist der Name der Lehrerin. Die Schülerin, die dies gezeichnet hat, hat damit eine tiefere Wahrheit ausgedrückt: Ihre Heimat, ihr Kosmos ist momentan auch die Klasse der Caroline Schalinski. Eine Klasse, die anders ist, als man es vom normalen Schulbetrieb gewöhnt ist.