Der Eine-Welt-Laden veranstaltet einen Abend für Menschen, die sich ehrenamtlich hier engagieren wollen. Was steckt dahinter und was hat das mit dem Umzug aus der Rosenstraße zu tun?

Rebecca Anna Fritzsche 16.11.2024 - 08:00 Uhr

Wer am Montagabend, 18. November, noch nichts vor hat, kann sich den Termin gleich notieren: Ab 19 Uhr lädt der Eine-Welt-Laden in Filderstadt zu einem Abend unter dem Motto „Komm in unser Team!“ ein. Im Geschäft an der Rosenstraße 36 gibt es Informationen dazu, welche Aufgaben es im Eine-Welt-Laden gibt. „Wir haben ein Team von rund 25 Ehrenamtlichen, die zum Teil schon sehr lange dabei sind“, sagt Ulrike Pfab, die stellvertretende Vorsitzende des Weltladens. Einige seien bereits über 80, und so ergebe sich ein natürlicher Generationenwechsel unter den Ehrenamtlichen.