Nach dem tödlichen Autounfall des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota und seines Bruders hat die Totenwache begonnen. Regierungschef Montenegro legte einen weißen Kranz nieder.

Familienmitglieder und enge Freunde haben sich am Heimatort des verunglückten portugiesischen Fußball-Nationalspielers Diogo Jota und seines Bruders in Gondomar versammelt. Auch Regierungschef Luís Montenegro reiste in den kleinen Ort in der Nähe von Porto, um den beiden am Vortag mit dem Auto verunglückten Brüdern bei der traditionellen Trauerwache die letzte Ehre zu erweisen.