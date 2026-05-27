Ein Titelfoto auf einem Modemagazin winkt den Gewinnern von «Germany's Next Topmodel» (GNTM) als Belohnung. Wurde das Rätsel um die Sieger dadurch einen Tag vor dem Finale schon gelöst?
27.05.2026 - 10:47 Uhr
München - Haben vorab zugestellte Modemagazine einen Tag vor dem Finale die Gewinner der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel" verraten? Nach Medienberichten über das Cover der deutschen Ausgabe der Zeitschrift "Harper's Bazaar", auf dem die beiden Sieger für Abonnenten schon zu sehen gewesen sein sollen, sagte ProSieben-Sprecher: "Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um um das Finale Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon."