Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus gibt der ukrainische Präsident ein Pressekonferenz am Beistelltischchen. Was sagt das über Wolodymyr Selenskyi?
19.08.2025 - 17:04 Uhr
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi war zum zweiten Mal zu Gast in Washington. Anders als das erste Aufeinandertreffen mit US-Präsident Donald Trump, bei dem Selenskyi am Ende aus dem Weißen Haus geworfen wurde, lief es dieses Mal besser. Vermutlich auch, weil eine Delegation europäischer Spitzenpolitiker beim Ukraine-Gipfel dabei war.