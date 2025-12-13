Ob in der Politik, in der Stadt oder im Privaten – die Bereitschaft, anderen zuzuhören und sich einzufühlen, ist wichtiger denn je. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Als Marion Gentges, die baden-württembergische Justizministerin, jüngst in Stuttgart vor Absolventen des zweiten juristischen Staatsexamens eine Festansprache hielt, benutzte sie ein Wort, das niemand im Saal erwartet hatte. Das Publikum war auf juristische Fachbegriffe eingestellt, garniert mit lateinischen Begriffen. Doch Gentges sprach nicht von „Normunterworfenen“ oder „Rechtsdurchsetzung“, sie sprach von „Empathie“. Wie bitte? Und sie war damit keineswegs alleine. Auch der Vertreter der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe, Andreas von Hornung, betonte vor den neuen Volljuristen des Landes , wie wichtig es ist, „sich in andere hineinversetzen zu können“.