Eingemauerte Leiche in Stuttgart-Heslach

Ein 47 Jahre alter Mann soll im Sommer 2024 in einem Wohnhaus in Stuttgart-Heslach seine Lebensgefährtin erstochen und anschließend in einem Hohlraum verscharrt haben. Jetzt muss er sich vor dem Landgericht verantworten. Er bestreitet die Tat.

Sebastian Steegmüller 18.02.2025 - 14:54 Uhr

Eine eingemauerte Frauenleiche, die im vergangenen Oktober in einem Wohnhaus in Stuttgart-Heslach entdeckt worden ist, hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Gastwirt soll seine Lebensgefährtin Monate zuvor umgebracht haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage wegen des Verdachts des Totschlags gegen den Mann erhoben. Festgenommen wurde er schon kurz nach dem Leichenfund wegen Mordverdachts. Der 47-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet die Tat.