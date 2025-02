Nach wie vor können einige Topturnerinnen am Stuttgarter Kunstturnforum nicht so trainieren, wie es sein sollte. Das hat voraussichtlich bittere Folgen für den eigentlichen Saisonhöhepunkt.

Dirk Preiß 28.02.2025 - 13:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende war keine Turnerin aus Stuttgart am Start – beim Weltcup in Cottbus war das Kunstturnforum (KTF) dennoch ein beherrschendes Thema. Weil zwei Dinge nach wie vor offen sind.