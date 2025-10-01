Einheitsdenkmal made in Stuttgart: Ein schwäbischer Zankapfel in Berlin

„Obstschale“, „Wippe“ – die etwas saloppen, vom Volksmund geprägten Bezeichnungen für das noch immer unvollendete Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin behagen Johannes Milla, Gründer und Kreativdirektor der Stuttgarter Design- und Kommunikationsagentur Milla & Partner, nicht wirklich. Eine Wippe bewege sich viel zu schnell, erklärt er beim Ortstermin im Kino Atelier am Bollwerk. Dort wurde am Montagabend der von der Stuttgarter Medien- und Filmgesellschaft geförderte Dokumentarfilm „Die Einheit ist eine Baustelle“ über den Dauer-Zankapfel auf der Berliner Schlossfreiheit gezeigt.

Millas Büropartner Sebastian Letz hatte 2009 im von der Bundesregierung ausgelobten Wettbewerb um ein Denkmal zur Würdigung der friedlichen Revolution von 1989 eine begehbare Schale gestaltet – auf dem Sockel des 1950 von der SED-Führung abgerissenen Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem Berliner Schloss. Mit dem Titel „Bürger in Bewegung“ sollten Besucher der sozialen Plastik mit ihrem Gewicht die Waagschale langsam in Bewegung versetzen, um so zu erleben, wie im Zusammenwirken Vieler Veränderungen herbei geführt werden. So der Plan. Doch obwohl Milla & Partner 2011 den Wettbewerb aus 386 eingereichten Entwürfen für sich entschieden und 2015 die Baugenehmigung erhalten hatte, steht die weitgehend fertig gestellte Schale bis heute in der Halle eines inzwischen insolventen Stahlbauunternehmens in Nordrhein-Westfalen und die sonstige Arbeit am Denkmal still, schildert der Dokumentarfilm von Dietmar Ratsch und Jens Becker.

Fußt die Hängepartie auf einer politischen Intrige?

Beim Publikumsgespräch im Kino erklärt Johannes Milla die Hängepartie unter anderem mit einer politischen Intrige im April 2016 im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags; Rüdiger Kruse von der CDU und SPD-Mitglied Johannes Kahrs hätten damals mit falschen Zahlen das Projekt gestoppt. In einem Interview zu dem Vorgang äußert sich Kahrs im November 2016, man habe das aktuelle Modell nur gestoppt, weil die Kosten – damals etwa 11 Millionen Euro – aus dem Rahmen gelaufen seien. Zudem habe niemand eine Garantie über die Folgekosten geben können. „Da haben wir gesagt, das geht so nicht! Es stimmte mit dem Kostenrahmen, der vereinbart war, einfach nicht mehr überein“, sagte Kahrs damals. Im November 2016 werden allerdings 18,5 Millionen Euro zur Wiederherstellung von Kolonaden am einstigen Stadtschloss bewilligt, was Wolfgang Thierse, SPD-Politiker und Mitinitiator des ursprünglichen Begehrens um ein Einheitsdenkmal, damals empört mit Kahrs im Podcast des Deutschlandfunks diskutiert.

2018 genehmigt der Haushaltsausschuss schließlich die zunächst notwendige Summe von 17 Millionen Euro. Im November 2023 fragt Milla & Partner bei der Bundesanstalt für Bauwesen und Raumordnung sowie bei der damaligen Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine Anschlussfinanzierung in Höhe von 2,5 Millionen Euro an, begründet mit massiver Baukostensteigerung und Inflation.

Claudia Roth sei im Rahmen der Dreharbeiten zum Dokumentarfilm für Rückfragen nicht erreichbar gewesen, sagt der Regisseur Dietmar Ratsch. Seine persönliche Sicht auf das bisherige Scheitern des Projekts will Johannes Milla beim Publikumsgespräch außen vor lassen. Natürlich sei die Situation frustrierend, er habe aber wohl von seinen Großeltern einen Dickschädel geerbt, sagt der 1961 in Waiblingen geborene Sohn eines ins Schwabenland geflüchteten Donauschwaben und einer Oberschlesierin. Einen Wettbewerb müsse man erst einmal gewinnen, der Entwurf sei einfach sehr innovativ gewesen, sagt er selbstbewusst, und lobt die intensive Arbeit seines Teams.

Die Baustelle des Einheitsdenkmals Foto: SWR/Maurice Weiss

Warum das Denkmal nach all den Jahren der Planung auf der Kippe steht, kann an diesem Abend niemand konkret erklären. Fritz Kuhn, ehemals grüner Stuttgarter OB, ist als Gast zur Filmvorführung gekommen und sieht ein inhaltliches Problem als mögliche Ursache für die mangelnde Entschlusskraft der Politik rund um das Denkmal. Inzwischen hätten rechte Bewegungen wie Pegida den auf der Schale aufgebrachten, historischen Satz „Wir sind das Volk“ für sich vereinnahmt. Milla führt dagegen die Mahnung Wolfgang Thierses an, man dürfe Begriffe und Symbole nicht den Rechten überlassen, müsse sie stattdessen zurück erobern. Man wolle ein Denkmal schaffen, das ein Verhalten in der Öffentlichkeit evoziere, mehr denn je gehe es in diesen Tagen um Verständigung und Kooperation.

Aus juristischen Gründen hat sich Millas Agentur inzwischen aus dem Projekt zurück gezogen. Wie es mit dem Einheitsdenkmal weiter geht, bleibt ungewiss. Staatssekretär Arne Braun, der ebenfalls im Kino sitzt, will sich weiter um die Sache bemühen.

„Die Einheit ist eine Baustelle“ wird an diesem Mittwoch, 1. Oktober, um 22.45 Uhr im BR gezeigt.