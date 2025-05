Gastronom Matthias Hönes erweitert sein Angebot: Ab dem 2. Juni gibt es in Fellbach tagsüber dauerhaft Rostbraten und Co. für 8,90 Euro plus einer Spende für gute Zwecke.

Es ist Dienstagmittag, und im CBC-Schützenhaus in Korb stehen die Menschen Schlange an der Kasse. „Sonst wären jetzt vielleicht eine Handvoll Gäste da“, sagt der Wirt Matthias Hönes, der – wie auch schon in seinem Waiblinger Wirtshaus am Alten Postplatz – die Speisekarte im Biergarten vereinheitlicht hat. Montags bis freitags von 11.30 bis 17.30 Uhr kosten alle Gerichte jetzt 7,90 Euro plus einer freiwilligen Spende für gute Zwecke. Die Einheitspreisaktion in Korb sollte bis zum 6. Juni laufen, doch sie wird – „aufgrund der großen Begeisterung und Nachfrage“, sagt Hönes – bis 4. Juli verlängert. Und ab dem 2. Juni kann auch im CBC in Fellbach günstig geschlemmt und Gutes getan werden – für dann 8,90 Euro.

Die Rechnung des Gastronomen ist voll aufgegangen

Als Matthias Hönes vor etwas mehr als einem Jahr erstmals mit seiner Aktion im Waiblinger Wirtshaus am Alten Postplatz an den Start ging, freuten sich die Gäste, derweil sich viele seiner Kolleginnen und Kollegen verwundert die Augen rieben. Hönes setzte den durchschnittlichen Warenwert der Gerichte als Preis fest. Die gestiegenen Gästezahlen und der höhere Konsum von Getränken, die nicht vergünstigt sind, so sein Kalkül, sollten die notwendigen Einnahmen bringen, um Personal- und Nebenkosten zu decken. Die Rechnung ist voll aufgegangen.

„Es ist die erhoffte Win-Win-Situation“, sagt Matthias Hönes zufrieden. Denn nicht nur der Gastronom profitiert von dem in Deutschland einzigartigen Geschäftsmodell. Fast 80 000 Euro sind bereits an unterschiedliche Organisationen und Vereine geflossen. Derzeit spenden die Gäste an das Kinderhospiz Pusteblume in Backnang, die Jugendsporthilfe des SV Fellbach, Dogs4you und den Tierschutzverein Waiblingen. „Mein Ziel ist es, insgesamt eine Million Euro zu sammeln“, sagt Hönes.

Mehr Leute sollen sich Restuarantbesuch leisten können

Auch der Wunsch des Wirts, dass sich aufgrund der günstigen Preise wieder Menschen einen Restaurantbesuch leisten können, ist in Erfüllung gegangen. Kurzum: Matthias Hönes ist rundum zufrieden und will die Einheitspreisaktion deshalb zu seinem Geschäftsmodell erheben und dabei bleiben – ungeachtet der Ankündigung der neuen Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie im nächstem Jahr auf sieben Prozent zu senken, die Hönes für „ungeheuer wichtig“ hält. Und auch trotz der Tatsache, dass das Konzept nicht als Steuersparmodell taugt. Denn das Finanzamt Waiblingen versteuert die Spenden als Gewinn über die Einkommenssteuer, die der Gastronom über die Spendenbescheinigung wieder zurückerstattet bekommt, was es zu einem Nullsummenspiel macht. Von Montag, 2. Juni, an kann nun also auch im CBC Fellbach für kleines Geld groß geschlemmt werden. Täglich, auch am Wochenende, kosten von 11.30 bis 18 Uhr alle Gerichte auf der Speisekarte einheitlich 8,90 Euro – plus einer freiwilligen Spende. Ein zeitliches Limit hat die Rabattaktion in Fellbach nicht. Matthias Hönes plant sie als dauerhaftes Angebot.

Das Wirtshaus in Waiblingen wird zum preisgünstigsten Lokal Deutschlands

Das Wirtshaus am Alten Postplatz in Waiblingen, quasi die Geburtsstätte der Einheitspreisaktion, soll sogar zu „Deutschlands preisgünstigstem Restaurant“ werden, erklärt Matthias Hönes. Wegen der Umbauarbeiten im benachbarten Rewe hat das Wirtshaus seit Montag geschlossen, doch bald nach der Wiedereröffnung im September können hier dauerhaft und täglich von Lokalöffnung bis zur Schließung alle Speisen für den Einheitspreis plus einer freiwilligen Spende verzehrt werden.