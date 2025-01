Der Gastronom Matthias Hönes aus Waiblingen hat Spenden in Höhe von 36 000 Euro aus der jüngsten Rabattaktion übergeben – und startet an diesem Samstag in die dritte Runde. Bis 31. März gibt es im Wirtshaus am Alten Postplatz alle Speisen für 8,90 Euro.

Eva Herschmann 30.01.2025 - 11:01 Uhr

Matthias Hönes kann und will es nicht lassen. Am Dienstag hat der Gastronom die Spenden aus seiner jüngsten Einheitspreisaktion im Wirtshaus am Alten Postplatz in Waiblingen übergeben. 21 000 Euro gingen an das Kinderhospiz Sternentraum in Weissach im Tal, 9000 Euro an den Tierschutzverein Dogs4you mit Sitz in Waiblingen, je 2000 Euro an die Fußballabteilungen des FSV Waiblingen, SV Fellbach und TV Oeffingen für ihre Jugendarbeit. Und schon an diesem Samstag läutet der Gastronom die nächste Rabattrunde ein: Bis zum 31. März sind alle Gerichte auf der Speisekarte auf den Einheitspreis von 8,90 Euro reduziert – zuzüglich freiwilliger Spenden für gute Zwecke.