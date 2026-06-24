Der Verwaltungsausschuss des Herrenberger Gemeinderats hat am Montag empfohlen, dem einstigen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg die Ehrenbürgerwürde zu entziehen, so wie das bereits andere Städte in den vergangenen Jahren gemacht haben.

Diese Ehrenbürgerwürden seien im Jahr 1933 zu Beginn der Nazi-Herrschaft massenhaft verliehen worden, berichtet die Herrenberger Stadtverwaltung. Auch die Ehrung in Herrenberg dürfte politisch motiviert gewesen sein, zeige aber auch die Wertschätzung, die der letzte Präsident der Weimarer Republik in der Bevölkerung damals hatte.

Eine Tafel mit Erklärungen

Ebenfalls wurde in der Sitzung am Montag der Name der Hindenburgstraße diskutiert, die ganz alte Herrenberger noch als Gartenstraße kennen und die sich den halben Bogen um die Altstadt zieht. Sie soll auch weiterhin Hindenburgstraße heißen, was die Anwohner sicherlich beruhigen dürfte, die sonst monatelangen bürokratischen Scherereien wegen der Adressänderung entgegengesehen hätten.

Hier hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen, unter das Straßenschild eine Tafel anzubringen, die Näheres über Paul von Hindenburg und sein Verhältnis zur Demokratie und zu den Nationalsozialisten schildert.

Die Hindenburgstraße in Weinstadt/Strümpfelbach trägt jetzt ein Zusatzschild. Foto: Gottfried Stoppel

Das war in Herrenberg bereits der dritte Vorstoß in diese Richtung. Schon in den Jahren 1997 und 2013 hatte der Gemeinderat darüber diskutiert, ob die Ehrenbürgerwürde noch angemessen sei und ob die Hindenburgstraße nicht einen anderen Namen tragen sollte - damals hatte man sich dagegen entschieden. Aber mehr als 90 Jahre nach der Machtergreifung der Nazis hat sich die Welt noch einmal gewandelt.

Keinen Bezug zu Herrenberg

Alle Fraktionen waren der Ansicht, dass Paul von Hindenburg diese Ehrenbürgerwürde nicht verdient habe, vor allem weil der preußische Adlige keinerlei Bezug zu Herrenberg hatte. Es waren die Freien Wähler, die anmerkten, wenn man schon einen Präsidenten zum Ehrenbürger küren wollte, hätte man Horst Köhler nehmen können, der in Herrenberg gewohnt und sich dort vielfältig bürgerschaftlich engagiert hatte. Die Freien Wähler schlugen darüber hinaus vor, an den Schulen Projekte zu starten, die einen historischen Kontext zu den Herrenberger Straßennamen erarbeiten sollten.

Die Verwaltung erklärte allerdings, dass diese Aberkennung rein symbolischer Natur sei, weil sie rechtlich mit dem Tod des Geehrten eh erloschen sei. Letztlich hatte die Würdigung also formal nur ein Jahr Bestand, bis Paul von Hindenburg im August 1934 auf seinem Gut in Ostpreußen gestorben war. Nach dem Vorschlag der Verwaltung soll die Hindenburgstraße eine Tafel erhalten mit folgendem längeren Text:

Die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs

„1933 wurde die bisherige Gartenstraße nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten vom Herrenberger Gemeinderat zur Hindenburgstraße umbenannt. Hindenburg war als Anhänger der Monarchie Gegner der demokratischen Weimarer Republik. Er leitete als Reichspräsident mit der Ernennung der Präsidialkabinette von 1930 bis 1932 den Abbau der Demokratie ein und ernannte Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Hindenburg stimmte dem Ermächtigungsgesetz im März 1933 zu, mit dem der Reichstag entmachtet wurde. Damit trägt er eine entscheidende Mitverantwortung für die Zerstörung der Weimarer Demokratie und die Errichtung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Die Entrechtung, Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen und die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges sind die Folge.“

Die Schatten der Vergangenheit

Biografie Paul von Hindenburg wurde 1847 in Posen geboren und starb 1934. Während des Ersten Weltkriegs erzielte er spektakuläre Erfolge an der Ostfront und stieg zum Chef des deutschen Generalstabs auf. Von 1925 bis zu seinem Tode war er Präsident der Deutschen Reiches.

Umbenennung Die Stadt Freiburg beschloss 2020, die Hindenburgstraße umzubenennen, in Ravensburg und in Weinstadt/Strümpfelbach wurden an die Straßennamen Schilder angebracht mit einem erklärenden Text.